Зе Луиш: "У меня забрали право играть в футбол"

Фото: инстаграм Зе Луиша/Автор неизвестен

Кабовердский нападающий московского "Локомотива" Зе Луиш прокомментировал тот факт, что руководство клуба приняло решение его отзавить.

"Футболист всегда хочет играть в футбол. Сейчас у меня забрали это право, но я пообещал себе, что вернусь сильнее, чем когда-либо, просто чтобы заниматься любимым делом, неважно, где", — написал Зе Луиш в сториз своей страницы в инстаграме.

В настоящее время форвард восстанавливается после травмы и вернется в строй не раньше конца октября. Благодаря отзаявке Зе Луиша "Локомотив" смог включить в заявку новичков команды, Гирано Керка и Фаустино Анджорина.

Зе Луиш перешел в "Локомотив" в октябре 2020 года из "Порту" за 5,5 миллионов евро. Всего за "железнодорожников" он провел 16 матчей и забил один гол.

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