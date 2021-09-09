Зе Луиш: "У меня забрали право играть в футбол"

Теги локомотив москвазе луиш

Зе Луиш: "У меня забрали право играть в футбол"

Фото: инстаграм Зе Луиша/Автор неизвестен

Кабовердский нападающий московского "Локомотива" Зе Луиш прокомментировал тот факт, что руководство клуба приняло решение его отзавить.

"Футболист всегда хочет играть в футбол. Сейчас у меня забрали это право, но я пообещал себе, что вернусь сильнее, чем когда-либо, просто чтобы заниматься любимым делом, неважно, где", — написал Зе Луиш в сториз своей страницы в инстаграме.

В настоящее время форвард восстанавливается после травмы и вернется в строй не раньше конца октября. Благодаря отзаявке Зе Луиша "Локомотив" смог включить в заявку новичков команды, Гирано Керка и Фаустино Анджорина.

Зе Луиш перешел в "Локомотив" в октябре 2020 года из "Порту" за 5,5 миллионов евро. Всего за "железнодорожников" он провел 16 матчей и забил один гол.

Не пропустите: В "Локомотиве" сообщили методику лечения Миранчука. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Легендарный бегун Болт сделал прогноз, когда Роналду завершит карьеру

Легендарный бегун Болт сделал прогноз, когда Роналду завершит карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов