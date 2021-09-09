Зе Луиш: "У меня забрали право играть в футбол"
Фото: инстаграм Зе Луиша/Автор неизвестен
Кабовердский нападающий московского "Локомотива" Зе Луиш прокомментировал тот факт, что руководство клуба приняло решение его отзавить.
"Футболист всегда хочет играть в футбол. Сейчас у меня забрали это право, но я пообещал себе, что вернусь сильнее, чем когда-либо, просто чтобы заниматься любимым делом, неважно, где", — написал Зе Луиш в сториз своей страницы в инстаграме.
В настоящее время форвард восстанавливается после травмы и вернется в строй не раньше конца октября. Благодаря отзаявке Зе Луиша "Локомотив" смог включить в заявку новичков команды, Гирано Керка и Фаустино Анджорина.
Зе Луиш перешел в "Локомотив" в октябре 2020 года из "Порту" за 5,5 миллионов евро. Всего за "железнодорожников" он провел 16 матчей и забил один гол.
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