Зе Луиш успешно прооперирован в Италии
Кабовердский нападающий московского "Локомотива" Зе Луиш перенес операцию на сломанной стопе, сообщается на официальном сайте российского клуба.
"Операция прошла успешно, футболист чувствует себя хорошо. В ближайшее время Зе начнёт тренироваться по индивидуальной программе, а в январе вместе с командой отправится на зимние сборы", - говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне 29-летний Зе Луиш провел за "Локомотив" 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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