Зе Луиш: "Видимо, я не нравлюсь Томасу Цорну"

Фото твиттер "Локомотива"

Экс-форвард "Локомотива" Зе Луиш считает, что у спортивного директора московского клуба Томаса Цорна предвзятое отношение к нему.

"Не знаю, что имеет Томас против меня, но что-то имеет. Когда он пришёл в "Локомотив", то позвонил моему агенту и спросил, есть ли какие-нибудь предложения из других клубов. Это вообще первая вещь, которую он сделал, придя в "Локо". Я сразу подумал: "Что вообще происходит?". Не знаю, какие мысли у Цорна в голове. Видимо, я ему не нравлюсь как игрок.

Мне кажется, "Локомотив" должен быть реорганизован. Хоть вроде как раз этим они и занимаются, но... Скажу искренне - действительно от сердца: я не верю в методы, которые сейчас используют в "Локомотиве". Но футбол всё покажет. То, что Томас делает в "Локомотиве", он уже сделал в "Спартаке". Финал будет такой же. Тогда ведь тоже ушёл не только я. Всех, кого можно было отпустить, он в "Спартаке" отпустил", - сказал 30-летний футболист.

Зе Луиш выступал за "Локо" с октября 2020 года, сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

На прошлой неделе "железнодорожники" объявили о расторжении контракта с нападающим, и он стал свободным агентом.

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