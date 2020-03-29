Зе Луиш вместе со своей русской девушкой поучаствовал в челлендже с переодеванием и танцем

Кабовердийский нападающий "Порту" Зе Луиш вместе со своей русской девушкой Алесей поучаствовал в челлендже с переодеванием и танцем.

Сначала на камеру станцевала Алеся, а затем в ее вещи переоделся Зе Луиш , который продолжил танец.

Zé Luís aderiu ao Flip The Switch Challenge ‍♂️ pic.twitter.com/P4BJ8citWr — B24 (@B24PT) March 28, 2020

Футболист и россиянка познакомились в Москве, где форвард в течение четырех лет выступал за московский "Спартак".

В нынешнем сезоне 29-летний Зе Луиш провел за "Порту" 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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