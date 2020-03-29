Зе Луиш вместе со своей русской девушкой поучаствовал в челлендже с переодеванием и танцем
Кабовердийский нападающий "Порту" Зе Луиш вместе со своей русской девушкой Алесей поучаствовал в челлендже с переодеванием и танцем.
Сначала на камеру станцевала Алеся, а затем в ее вещи переоделся Зе Луиш , который продолжил танец.
Zé Luís aderiu ao Flip The Switch Challenge ♂️ pic.twitter.com/P4BJ8citWr— B24 (@B24PT) March 28, 2020
Футболист и россиянка познакомились в Москве, где форвард в течение четырех лет выступал за московский "Спартак".
В нынешнем сезоне 29-летний Зе Луиш провел за "Порту" 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|24
|60
|2
|Бенфика
|24
|59
|3
|Брага
|24
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|24
|42
|5
|Рио Аве
|24
|38
|6
|Витория Гимарайнш
|24
|37
|7
|ФК Фамаликао
|24
|37
|8
|Морейренсе ФК
|24
|30
|9
|Жил Висенте
|24
|30
|10
|Санта-Клара
|24
|30
|11
|Боавишта
|24
|29
|12
|Витория Сетубал
|24
|28
|13
|Белененсиш
|24
|26
|14
|КД Тондела
|24
|25
|15
|Маритиму
|24
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|24
|22
|17
|Портимоненсе
|24
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|18
|Дешпортиво Авеш
|24
|13