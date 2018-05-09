Зе Луиш восстановился после травмы

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Зе Луиш восстановился после травмы

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш восстановился после травмы, полученной в недавнем матче с "Амкаром".

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", 27-летний форвард сегодня вернулся к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Зе Луиш сможет сыграть в матче 30-го тура чемпионата России против "Динамо", который состоится 13 мая.

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