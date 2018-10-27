Зе Луиш: "Всегда мечтал поиграть в Англии"

Форвард московского "Спартака" Зе Луиш высказался о возможной смене клубной прописки.

"Я всегда мечтал играть в Англии. Думаю, еще могу прогрессировать. И могу играть на более высоком уровне. Если говорить о возвращении в Португалию, то разница в классе серьезная. Так что перешел бы только в один из грандов. Но сейчас мне комфортно в России. И если не будет интереса от топ-клубов, нет смысла что-то менять. Я счастлив в России", - цитирует 27-летнего нападающего "красно-белых" СЭ.

В текущем сезоне Зе Луиш забил 8 мячей и сделал 1 результативную передачу в 16 играх за "Спартак".

Напомним, Мостовой готов возглавить "Спартак". | soccernews.ru