Зе Луиш высказался о переходе в "Порту"

Нападающий Зе Луиш прокомментировал свой переход в португальский "Порту".

"Моя мечта сбылась. Я всегда хотел играть за европейский топ-клуб, поэтому я счастлив. Я планирую забить много голов за "Порту" и выиграть с клубом гору трофеев", - приводит слова Зе Луиша официальный сайт клуба.

Форвард перешел в "Порту" из "Спартака" за 8,5 миллионов евро. Футболист подписал контракт с португальским клубом до лета 2023 года.

28-летний Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 года, провел за клуб 109 матчей и забил 35 голов. Ранее играл за "Жил Висенте" и "Брагу". За сборную Кабо-Верде сыграл 17 матчей и забил два гола. Чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка португальской лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

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