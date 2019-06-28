Зе Луиш высказался о возможном уходе из "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш сделал заявление касательно вариантов продолжения карьеры.

"На данный момент я абсолютно счастлив в "Спартаке". При этом никогда не стану играть и работать в клубе, где не буду желанным, где мной недовольны, где меня не хотят. Если "Спартаку" поступит предложение, и оно устроит клуб и меня, рассмотрим этот вопрос. Но сейчас, и я могу всех заверить в этом - сам я не тороплю свой трансфер, не форсирую ситуацию. Продолжаю спокойно работать во благо "Спартака", - сказал 28-летний футболист.

Напомним, что на форварда претендует "Порту", а также китайские и турецкие клубы.

За "Спартак" Зе Луиш выступает с 2015 года, сыграл 109 матчей, забил 35 голов и сделал 25 ассистов.

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