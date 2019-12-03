Зе Луиш забил за "Порту" впервые за 2,5 месяца

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Зе Луиш забил за "Порту" впервые за 2,5 месяца

Нападающий "Порту" Зе Луиш наконец прервал безголевую серию, которая насчитывала 8 матчей.

Бывший форвард "Спартака" отличился в игре с "Пасуш де Феррейрой". Это его первый забитый мяч с 22 сентября.

Напомним, что прошлым летом Зе Луиш перешёл в "Порту" за 8,5 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провёл 17 матчей и забил 8 голов.

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