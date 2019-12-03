Зе Луиш забил за "Порту" впервые за 2,5 месяца
Нападающий "Порту" Зе Луиш наконец прервал безголевую серию, которая насчитывала 8 матчей.
Бывший форвард "Спартака" отличился в игре с "Пасуш де Феррейрой". Это его первый забитый мяч с 22 сентября.
Напомним, что прошлым летом Зе Луиш перешёл в "Порту" за 8,5 миллионов евро.
В текущем сезоне игрок провёл 17 матчей и забил 8 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|12
|33
|2
|Порту
|11
|28
|3
|ФК Фамаликао
|12
|24
|4
|Спортинг Лиссабон
|12
|20
|5
|Боавишта
|12
|18
|6
|Брага
|12
|18
|7
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|8
|Жил Висенте
|12
|16
|9
|Рио Аве
|12
|15
|10
|КД Тондела
|12
|15
|11
|Морейренсе ФК
|12
|14
|12
|Белененсиш
|12
|14
|13
|Санта-Клара
|12
|13
|14
|Витория Сетубал
|12
|13
|15
|Портимоненсе
|12
|11
|16
|Маритиму
|12
|11
|17
|Пасуш де Феррейра
|11
|8
|18
|Дешпортиво Авеш
|12
|3