Зе Луиш забивает, "Спартак" переигрывает тульский "Арсенал"
Программа пятого тура российской Премьер-Лиги продолжилась поединком в столице на "Открытие Арене", где "Спартак" принимал тульский "Арсенал". У действующего чемпиона, мягко говоря, не задался старт чемпионата. "Красно-белые" в предыдущих четырех матчах набрали всего пять очков, таким образом, отставая от лидеров уже на целых семь пунктов, а в прошлом туре, всего несколько дней назад Массимо Каррера и его ребята были в пух и прах разбиты в Санкт-Петербурге "Зенитом", что наводит страх и опасения на многочисленных болельщиков команды, особенно в преддверии лигочемпионовской кампании.
"Спартаковцам" после такого шока просто необходимо было перевести дыхание и соперник, надо признать, для этого был что ни на есть подходящий. "Канониры" не просто сами по себе одни из аутсайдеров чемпионата, но и также являются очень удобным оппонентом для московского гранда - туляки ни разу даже не забивали в ворота "Спартака". Наставник "Арсенала" Миодраг Божович выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав. Также не стала большой неожиданностью серьезная ротация и в стане хозяев. Каррера оставил на скамейке сразу семерых футболистов, которые выходили в предыдущем матче. Особенно бросилось в глаза отсутствие Реброва. Его место в рамке ворот занял Селихов. Вместе с ним на "банку" отправились Ещенко, Комбаров, Боккетти, Глушаков, Фернандо и Попов, зато с первых минут свою дебютную встречу в красно-белой футболке проводил хорватский новичок Марио Пашалич.
Уже в самом начале встречи "Спартак" завладел преимуществом, гости смотрелись несколько робко. Первый голевой момент москвичи создали на шестой минуте – Зе Луишу оставалось всего лишь попасть в пустые ворота, но он умудрился запулить снаряд высоко на трибуны. Тем не менее, ближе к середине первого тайма хозяева открыли счет. Пока туляки организовывали вынужденную замену (травмированного Берхамова готовился заменить Боурчану) подопечные Карреры выбежали в контратаку, а в завершающей фазе выпада Пашалич и Промес великолепно сделали свою работу - хорват отдал, а голландец забил.
К сожалению, еще до перерыва довелось провести вторую вынужденную замену в матче, на этот раз в составе "спартаковцев". Лишь с помощью электрокара сумел покинуть поле Тимофеев, а привычное для себя место в центре поля занял Глушаков. На 37-й минуте просто обязан был удваивать преимущество в счете Самедов, но защитник "оружейников" в блистательном подкате вынес "круглого" с ленточки.
Во втором тайме более раскрепощено стали действовать "канониры", хотя "Спартак" продолжал контролировать игру. Очередной убойный момент создали хозяева на 57-й минуте: втроем на Габулова выбегали "спартаковцы" и у Зе Луиша было несколько вариантов для взятия ворот, но футболист сборной Кабо-Верде и сам не забил, и мяч передержал, отдавая пас в ноги защитнику гостевой команды. Масимо Каррера не стал менять транжиру-нападающего и оказался прав. В концовке встречи Зе Луиш со всей силы влет зарядил под перекладину, прервав свою девятимесячную "сухую" серию и тем самым поставил окончательную точку в матче.
Итак, "Спартак" в нелегком поединке добывает победу над тульским "Арсеналом" и теперь готовится к следующему сложнейшему матчу против ЦСКА.
"Спартак" – "Арсенал" Тула – 2:0
Голы: Промес, 20 – 1:0, Зе Луиш, 84 – 2:0
"Спартак": Селихов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Самедов, Ананидзе (Попов, 65), Тимофеев (Глушаков, 31), Промес, Пашалич, Зе Луиш
"Арсенал": Габулов, Беляев, Денисов, Альварес, Максимов (Горбатенко, 63), Берхамов (Боурчану, 22), Ткачёв, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77)
Богдан Архипенко
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