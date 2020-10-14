Зе Луиш заявил, что не будет праздновать, если забьет гол "Спартаку"

Теги зе луишспартак москвалокомотив москваквинси промес

Зе Луиш заявил, что не будет праздновать, если забьет гол "Спартаку"

Новичок "Локомотива" нападающий Зе Луиш высказался о реакции бывшего одноклубника Квинси Промеса на его переход в московский клуб.

Также футболист отметил, что не будет праздновать гол в ворота "Спартака".

"Комментарий Промеса? Мне он прислал другое сообщение. Он написал, что рад за меня. Это жизнь, мы делаем свою работу. Наша задача - показывать максимум в своих командах. Я отдавал всего себя "Спартаку", теперь я в "Локомотиве".

Если забью "Спартаку" - не буду праздновать, очень уважаю этот клуб и фанатов, они любили меня", - цитирует Зе Луиша "СЭ".

Зе Луиш играл в "Спартаке" с 2015 по 2019 год.

Не пропустите: Зе Луиш рассказал, почему он решил перейти в "Локомотив"| http://soccernews.ru
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