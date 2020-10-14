Зе Луиш заявил, что не будет праздновать, если забьет гол "Спартаку"

Новичок "Локомотива" нападающий Зе Луиш высказался о реакции бывшего одноклубника Квинси Промеса на его переход в московский клуб.



Также футболист отметил, что не будет праздновать гол в ворота "Спартака".



"Комментарий Промеса? Мне он прислал другое сообщение. Он написал, что рад за меня. Это жизнь, мы делаем свою работу. Наша задача - показывать максимум в своих командах. Я отдавал всего себя "Спартаку", теперь я в "Локомотиве".



Если забью "Спартаку" - не буду праздновать, очень уважаю этот клуб и фанатов, они любили меня", - цитирует Зе Луиша "СЭ".

Зе Луиш играл в "Спартаке" с 2015 по 2019 год.

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