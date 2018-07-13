Зе Луиш заявил о громких целях "Спартака" на новый сезон

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Зе Луиш заявил о громких целях "Спартака" на новый сезон

Нападающий "Спартака" Зе Луиш заявил, что клуб намерен бороться за чемпионство в следующем сезоне.

"В новом сезоне мы будем биться за чемпионство. Другой цели у такого клуба просто быть не может.

Как "Спартак" повлиял на мою жизнь? Он заставил меня взглянуть на мир под другим углом и вырасти, как мужчина. Дорогого стоит возможность видеть, как люди любят этот клуб. Я их за это очень уважаю. Мне комфортно в "Спартаке", как дома", - приводит слова Зе Луиша официальный сайт клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне "Спартак" занял третье место в чемпионате России и сыграет в квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

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