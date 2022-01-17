Зе Луиш жёстко раскритиковал "Локомотив" после ухода из клуба

Теги локомотив москвазе луиш

Зе Луиш жёстко раскритиковал "Локомотив" после ухода из клуба

Фото сайт "Локомотива"

Экс-форвард московского "Локомотива" Зе Луиш остался крайне недоволен действиями клуба по отношению к себе.

"Когда "Локомотив" убрал меня из заявки, это был шок. Всё было сделано за моей спиной. Меня отправили в Нидерланды на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб. Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчёт сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле. К середине октября я уже был полностью готов играть.

Я хотел проводить восстановление в Португалии, а не в Нидерландах. Там лучше климат, плюс не хотелось быть одному. "Локомотив" настоял на том, чтобы я занимался именно в Нидерландах. Ок, я отправился туда. Перед закрытием трансферного окна мне предложили что-то вроде обмена: ту же самую работу по восстановлению перенесут в Португалию, где я буду рядом с моими детьми, но при этом соглашусь на исключение из заявки. Я отказался", - сказал 30-летний футболист.

Зе Луиш выступал за "Локо" с октября 2020 года, сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

На прошлой неделе "железнодорожники" объявили о расторжении контракта с нападающим, и он стал свободным агентом.

Не пропустите: "Бешикташ" хочет усилиться экс-форвардом "Локомотива". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" назвала "Челси" цену на Френки де Йонга

"Барселона" назвала "Челси" цену на Френки де Йонга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов