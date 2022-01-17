Зе Луиш жёстко раскритиковал "Локомотив" после ухода из клуба
Фото сайт "Локомотива"
Экс-форвард московского "Локомотива" Зе Луиш остался крайне недоволен действиями клуба по отношению к себе.
"Когда "Локомотив" убрал меня из заявки, это был шок. Всё было сделано за моей спиной. Меня отправили в Нидерланды на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб. Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчёт сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле. К середине октября я уже был полностью готов играть.
Я хотел проводить восстановление в Португалии, а не в Нидерландах. Там лучше климат, плюс не хотелось быть одному. "Локомотив" настоял на том, чтобы я занимался именно в Нидерландах. Ок, я отправился туда. Перед закрытием трансферного окна мне предложили что-то вроде обмена: ту же самую работу по восстановлению перенесут в Португалию, где я буду рядом с моими детьми, но при этом соглашусь на исключение из заявки. Я отказался", - сказал 30-летний футболист.
Зе Луиш выступал за "Локо" с октября 2020 года, сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
На прошлой неделе "железнодорожники" объявили о расторжении контракта с нападающим, и он стал свободным агентом.
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