Зе Роберто назвал клубы, которые подойдут Неймару

Известный в прошлом бразильский футболист Зе Роберто назвал клубы, которые идеально подойдут форварду ПСЖ Неймару.

" Неймар покинул "Барселону", чтобы уйти из тени Месси. Но, чтобы стать лучшим игроком в мире, ему нужно играть в клубе с большей популярностью, например, в "Реале" или "Баварии". ПСЖ - большой клуб, но Лига 1 не так раскручена, как английский, немецкий или испанский чемпионаты ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, бразильская пресса раскритиковала Неймара за матч со Швейцарией. | soccernews.ru