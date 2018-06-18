Зе Роберто назвал клубы, которые подойдут Неймару

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Зе Роберто назвал клубы, которые подойдут НеймаруИзвестный в прошлом бразильский футболист Зе Роберто назвал клубы, которые идеально подойдут форварду ПСЖ Неймару.

"Неймар покинул "Барселону", чтобы уйти из тени Месси. Но, чтобы стать лучшим игроком в мире, ему нужно играть в клубе с большей популярностью, например, в "Реале" или "Баварии". ПСЖ - большой клуб, но Лига 1 не так раскручена, как английский, немецкий или испанский чемпионаты", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, бразильская пресса раскритиковала Неймара за матч со Швейцарией. | soccernews.ru

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