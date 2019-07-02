Зе Роберто: "Неймар не доиграет до 30 лет, если не изменится"

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зе Роберто выразил опасения по поводу будущего своего соотечественника нападающего ПСЖ Неймара.

"Это правда, что Неймар хочет вернуться в "Барселону". Но я не уверен, что клуб хочет этого. Неймар может упустить ключевой момент в карьере и стать лидером. Сейчас он не сосредоточен на футболе на 100 процентов. Я боюсь, что он потеряет радость от футбола. Если Неймар не изменится, то он не доиграет до 30 лет", - приводит слова Зе Роберто Süddeutsche Zeitung.

Напомним, что 27-летний Неймар настроен покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону". Впрочем, пока что клубы не договорились по трансферу.

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