Зе Роберто: "Неймар не доиграет до 30 лет, если не изменится"
Бывший полузащитник сборной Бразилии Зе Роберто выразил опасения по поводу будущего своего соотечественника нападающего ПСЖ Неймара.
"Это правда, что Неймар хочет вернуться в "Барселону". Но я не уверен, что клуб хочет этого. Неймар может упустить ключевой момент в карьере и стать лидером. Сейчас он не сосредоточен на футболе на 100 процентов. Я боюсь, что он потеряет радость от футбола. Если Неймар не изменится, то он не доиграет до 30 лет", - приводит слова Зе Роберто Süddeutsche Zeitung.
Напомним, что 27-летний Неймар настроен покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону". Впрочем, пока что клубы не договорились по трансферу.
Не пропустите: СМИ: Неймар намерен бойкотировать ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Боатенг попрощался с "Барселоной"
-
1
Мбаппе - лучший молодой игрок мира, в топ-10 два игрока "Реала"
-
Китайский клуб предложил американскому форварду 25 миллионов долларов
-
Руководство "Спартака" прокомментировало продажу Зе Луиша в "Порту"
-
1
Дзюба в шутку пригрозил Гильерме перед Суперкубком России
-
1
Красивой девушке-арбитру предложили работу в эскорте
-
Зе Роберто: "Неймар не доиграет до 30 лет, если не изменится"
-
"Арсенал" объявил о переходе бразильского таланта
-
2
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Дибалу
-
Трансфер Ндомбеле станет рекордным в истории "Тоттенхэма"
-
1
Жиго назвал цель "Спартака" в новом сезоне
-
"Динамо" объявило о переходе воспитанника "Зенита"
-
Два игрока "Зенита" перешли в "Сочи"
-
1
"Барселону" не устроило предложение "Баварии" по трансферу Дембеле
-
Жена Месси преподнесла форварду трогательный подарок
-
"Спартак" опубликовал ролик в честь Зе Луиша
-
Зе Луиш прокомментировал свой уход из "Спартака"
-
"Спартак" объявил о договоренности с "Порту" по трансферу Зе Луиша
-
Зе Луиш расплакался, узнав об уходе из "Спартака"
-
Глава "Зенита" назвал причину ухода из команды Маркизио
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27