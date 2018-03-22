Зе Роберто прояснил будущее Хайнкеса

Бывший полузащитник "Баварии" Зе Роберто прояснил будущее главного тренера мюнхенской команды Юппа Хайнкеса.

"У меня недавно была возможность пообедать с тренерами и игроками "Баварии". Хайнкес сказал мне, что не намерен продолжать карьеру, поскольку хочет больше времени уделять своей жене и семье. Если бы это была не "Бавария", он бы ни за что не вернулся. Клуб очень много для него значит. "Бавария", конечно, хочет удержать его, но он сказал, что доработает до конца сезона и уйдёт" - цитирует Зе Роберто Goal.com.

Напомним, что 72-летний Хайнкес возглавил "Баварию" по ходу текущего сезона, сменив на посту главного тренера Карло Анчелотти. Под его руководством "Рекордмастер" уверенно лидирует в Бундеслиге и добрался до 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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