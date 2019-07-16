Зеедорф близок к увольнению из сборной Камеруна

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Зеедорф близок к увольнению из сборной Камеруна

Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф, скорее всего, покинет свой пост.

Как сообщает Football Italia, спортивное руководство африканской страны настаивает на увольнении голландского специалиста.

На Кубке Африки-2019 "неукротимые львы" дошли до 1/8 финала, где проиграли Нигерии.

43-летний Зеедорф возглавляет сборную Камеруна с августа прошлого года.

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