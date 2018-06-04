Зеедорф: "Было бы честью возглавить "Реал"

Теги кларенс зеедорфреал мадрид

Зеедорф: "Было бы честью возглавить "Реал"Известный голландский тренер Кларенс Зеедорф, последним клубом которого был "Депортиво" из Ла-Коруньи, высказался о своей возможной работе в мадридском "Реале".

"Прошло четыре года с тех пор, как я начал свою тренерскую карьеру, и было бы честью для меня возглавить "Реал". Но я не буду публично говорить о вещах, которые могут вызвать полемику. У меня сложились отличные отношения с этим клубом, и я думаю , что он заслуживает того, чтобы иметь душевное спокойствие, которое позволит ему принять лучшее решение, чтобы оставаться конкурентоспособными", - цитирует 42-летнего специалиста Le 10 Sport.

Напомним, Аллегри исключил свой уход в "Реал". | soccernews.ru

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