Зеедорф: "Хочу вновь стать тренером"

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Зеедорф: "Хочу вновь стать тренером"

Известный голландец Кларенс Зеедорф заявил, что он намерен вернуться к тренерской работе.

"Я работал тренером в Италии и справился неплохо. К сожалению, вскоре я покинул "Милан". Сейчас я ищу интересный проект. Надеюсь, что вскоре я вернусь к тренерской деятельности", - приводит слова Зеедорфа Sky Sport Italia.

Напомним, что в сезоне 2014/15 Зеедорд возглавлял "Милан" и клуб занял под его руководством 8 место в Серии А, и наставник был уволен. После этого голландец также всего полгода поработал с китайским "Шэньчжэнь".

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