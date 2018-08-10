Зеедорф и Клюйверт прибыли в Камерун, сборную которого они возглавили

Два легендарных голландца Кларенс Зеедорф и Патрик Клюйверт прибыли в Камерун, сборную которого они возглавили.

Кларсен будет выступать в роли главного тренера, а Патрик - выполнять функции главного помощника.

Задача голландского дуэта - привести Камерун к победе на домашнем Кубке Африки, который состоится в марте 2019 года.

Ранее Зеедорф возглавлял "Милан", "Шенчьжень" и "Депортиво", а Клюйверт работал ассистентом в АЗ, "Твенте", "Неймегене" и сборной Голландии. Также возглавлял национальную команду Кюрасао и был спортдиром ПСЖ.

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