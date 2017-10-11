Зеедорф: "Каким одним словом я бы определил "Милан"? Я думаю это слово "победа"

Экс-футболист "Милана" Кларенс Зеедорф прокомментировал последние результаты команды.

"Каким одним словом я бы определил "Милан"? Я думаю это слово "победа". Вы можете не всегда побеждать, но в итоге можете стать командой-победителем. Даже если вы теряете очки у вас есть возможность быть конкурентоспособной командой. Вы можете забивать голы с большими трудностями, но это делает вас смелее. Вот каким я представляю себе "Милан".

Новое руководство создало новую команду и теперь нужно работать с самоотверженностью и силой, чтобы вновь вернуть свои былые позиции на вершину чемпионата. Конечно это требует времени, хотя в современном футболе все происходит намного быстрее. ДНК "Милана" не может исчезнуть в одночасье и я уверен, что фанаты вновь скоро будут искренне радоваться достижениям команды" - приводит слова Зеедорфа Football Italia.

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