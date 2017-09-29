Зеедорф может возглавить английский клуб
Известный голландский специалист Кларенс Зеедорф может возглавить английский "Олдхэм", сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, бывший наставник "Милана" накануне побывал на базе клуба и встретился с его президентом Саймоном Корни. Ожидается, что о назначении будет объявлено в ближайшее время.
Стоит отметить, что "Олдхэм" выступает в третьем по силе английском дивизионе.
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|3
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|46
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|69
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|Стивенэйдж Боро
|46
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|Ньюпорт Каунти
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