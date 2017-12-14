Зеедорф может возглавить "Атлетико Паранаэнсе"

Голландский специалист Кларенс Зеедорф может стать главным тренером "Атлетико Паранаэнсе", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в данный момент голландец уже прибыл в Бразилию, чтобы провести переговоры с клубом.

41-летний Зеедорф ранее тренировал "Милан" и "Шэньчжэнь".

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