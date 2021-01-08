Зеедорф обратился к Хабибу
Известный в прошлом голландский футболист Кларенс Зеедорф поделился впечатлениями после встречи с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
"Было очень приятно провести с тобой время, Хабиб. Настоящая легенда и джентльмен. Пусть твой отец продолжает направлять тебя с небес в спорте и жизни, к ещё большим успехам", - написал Зеедорф в инстаграме.
Ранее Хабиб признался, что его отец Абдулманап Нурмагомедов считал голландца своим любимым футболистом.
44-летний Зеедорф в течение карьеры выступал за "Аякс", "Сампдорию", "Реал", "Интер", "Милан" и "Ботафого". После он был тренером. Последнее место работы - сборная Камеруна.
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