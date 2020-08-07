Зеедорф оценил шансы "Реала" пройти "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов

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Зеедорф оценил шансы "Реала" пройти "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов

Бывший игрок мадридского "Реала" Кларенс Зеедорф порассуждал о том, смогут ли "сливочные" отыграться в противостоянии с "Манчестер Сити".

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "горожане" победили на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 2:1. Ответная встреча состоится сегодня в Англии.

"В "Реал" после возвращения Зидана вернулась та самая химия, после рестарта сезона команда выглядит сплочённой. Ход противостояния будет тяжело перевернуть, но нет ничего невозможного. При этом "Манчестер Сити" необходимо реабилитироваться за, скажем так, средний сезон. В целом же обе команды являются фаворитами турнира и входят в число лучших в мире", - приводит слова Зеедорфа Goal.com.

Не пропустите: Зидан поделился ожиданиями от матча ЛЧ между "Реалом" и "Ман Сити". | http://soccernews.ru
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