Зеедорф отреагировал на пост Хабиба о подготовке к футбольной карьере

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Зеедорф отреагировал на пост Хабиба о подготовке к футбольной карьере

Известный в прошлом голландский полузащитник Кларенс Зеедорф одобряет желание чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова попробовать свои силы в футболе.

Ранее российский боец написал в инстаграме, что готовится к дебюту в большом футболе и ждёт предложений от клубов.

Зеедорф прокомментировал пост Хабиба, опубликовав эмодзи бицепса, футбольного мяча и огня.

Нурмагомедову сейчас 32 года. Он завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254.

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