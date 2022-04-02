Зеедорф поделился мнением о Мбаппе в "Реале"

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Экс-полузащитник мадридского "Реала" Кларенс Зеедорф поделился мнением о будущем переходе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в королевский клуб.

"Мбаппе впишется в "Реал", потому что все отличные игроки вписываются в "Реал".

Но в "Мадриде" нужно делать все для этого", – сказал Зеедорф.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона и если его переход в стан "сливочных" состоится, то он будет оформлен на правах свободного агента.

В текущем сезоне француз сыграл в 26 матчах Лиги 1, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

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