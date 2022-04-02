Зеедорф поделился мнением о Мбаппе в "Реале"

Теги реал мадридкларенс зеедорфкилиан мбаппе

Зеедорф поделился мнением о Мбаппе в "Реале"

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Экс-полузащитник мадридского "Реала" Кларенс Зеедорф поделился мнением о будущем переходе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в королевский клуб.

"Мбаппе впишется в "Реал", потому что все отличные игроки вписываются в "Реал".

Но в "Мадриде" нужно делать все для этого", – сказал Зеедорф.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона и если его переход в стан "сливочных" состоится, то он будет оформлен на правах свободного агента.

В текущем сезоне француз сыграл в 26 матчах Лиги 1, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

Также не пропустите: Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Диего Симеоне рассказал о состоянии Феликса

Диего Симеоне рассказал о состоянии Феликса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов