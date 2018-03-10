Зеедорф призвал болельщиков поддерживать "Депортиво"

Главный тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф призвал болельщиков поддерживать команду.

Напомним, что галисийцы накануне проиграли "Жироне". Таким образом, "Депортиво" после назначения голландского специалиста выдал шестиматчевую серию без побед, при этом четыре поединка были и вовсе проиграны.

"Я реально смотрю на положение вещей и вижу живую команду. Мы позитивно настроены и верим, что нам удастся добиться нашей цели. Болельщики должны нас поддерживать - в прошлом году ситуация была ещё хуже" - цитирует Зеедорфа Voetbal International.

После 28 сыгранных матчей "Депортиво" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе всего 19 очков. | http://soccernews.ru