Зеедорф призвал болельщиков поддерживать "Депортиво"
Главный тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф призвал болельщиков поддерживать команду.
Напомним, что галисийцы накануне проиграли "Жироне". Таким образом, "Депортиво" после назначения голландского специалиста выдал шестиматчевую серию без побед, при этом четыре поединка были и вовсе проиграны.
"Я реально смотрю на положение вещей и вижу живую команду. Мы позитивно настроены и верим, что нам удастся добиться нашей цели. Болельщики должны нас поддерживать - в прошлом году ситуация была ещё хуже" - цитирует Зеедорфа Voetbal International.
После 28 сыгранных матчей "Депортиво" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе всего 19 очков. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Лента новостей
-
Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Малагой"
-
Жена Месси выложила фото с новорожденным сыном
-
"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
Боатенг провёл 250-й матч за "Баварию"
-
Конте рассказал о травме Рюдигера
-
"Бенфика" – "Авеш" - 2:0 (обзор)
-
"Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии
-
"Виллем II" – ПСВ - 5:0 (обзор)
-
"Виллем II" сокрушил ПСВ и другие результаты 27-го тура чемпионата Голландии
-
Кондогбия впервые в карьере сделал два ассиста в одном матче
-
"Верона" – "Кьево" - 1:0 (обзор)
-
"Верона" взяла верх над "Кьево"
-
"Арсенал" нацелился на итальянского хавбека
-
"Малага" – "Барселона" - 0:2 (обзор)
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|72
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|61
|3
|Реал Мадрид
|28
|57
|4
|Валенсия
|28
|56
|5
|Севилья
|28
|45
|6
|Жирона
|28
|43
|7
|Вильярреал
|27
|41
|8
|Эйбар
|28
|39
|9
|Сельта Виго
|27
|38
|10
|Бетис
|27
|37
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Реал Сосьедад
|27
|33
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Атлетик Бильбао
|27
|32
|15
|Эспаньол
|27
|32
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|28
|24
|18
|Лас Пальмас
|27
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|28
|19
|20
|Малага
|28
|13