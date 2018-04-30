Зеедорф прокомментировал вылет "Депортиво" в Сегунду

Главный тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф прокомментировал вылет своей команды в Сегунду.

"Мы очень расстроены из-за этого, но я хочу поблагодарить всех - игроков и болельщиков. В этом клубе я встретил замечательный рабочий коллектив. Мы не решили поставленную задачу, но это футбол. Что касается моего будущего, вопрос остаётся открытым. Я хочу с достоинством завершить сезон и продолжить работу" - приводит слова Зеедорфа Football Espana.

Напомним, что "Депортиво" вылетел в Сегунду впервые с сезона 2012/13.

Не пропустите: "Сельта" уволит главного тренера. | http://soccernews.ru