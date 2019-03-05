Зеедорф: "Реал" не стал слабее из-за ухода Роналду"

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Зеедорф: "Реал" не стал слабее из-за ухода Роналду"

Известный в прошлом голландский футболист Кларенс Зеедорф порассуждал о проблемах мадридского "Реала".

"Реал" не стал слабее из-за ухода Роналду. Да, Криштиану бы добавил в копилку "Реала" ещё несколько голов. Но Роналду забивал много, потому что имел достаточно шансов. Он способен уверенно завершать атаки, но не создавать моменты самостоятельно. За его успехами стояла титаническая работа команды. Я всегда утверждал, что "Реал" побеждает, когда действует коллективно", - цитирует Зеедорфа El Mundo.

Ранее стало известно, что "Реал" в 20 домашних матчах текущего сезона забил 37 голов, а в предыдущие девять лет, когда за "сливочных" выступал Роналду в среднем за указанный отрезок команда отличалась 62 раза.

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