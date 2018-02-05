Зеедорф сегодня возглавит "Депортиво"

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Зеедорф сегодня возглавит "Депортиво"

Бывший главный тренер "Милана" и "Шэньчжэня" Кларенс Зеедорф сегодня возглавит "Депортиво", сообщает Marca.

41-летний голландский специалист сменит у руля лакорунской команды уволенного накануне Кристобаля Паррало.

По итогам 22 туров "Депортиво" занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 17 очков. | http://soccernews.ru

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