Зеедорф стал тренером сборной Камеруна

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Зеедорф стал тренером сборной Камеруна

Экс-тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф возглавил сборную Камеруна.

Об этом сегодня заявил министр спорта Камеруна Бидонг Мпкатт. Известно, что на пост тренера сборной также претендовали Ален Жиресс и Свен-Йоран Эрикссон.

Отмечается, что ассистентом Зеедорфа будет Патрик Клюйверт.

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