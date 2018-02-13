Зеедорф установил антирекорд Примеры

В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Депортиво" на своём поле уступил "Бетису" со счётом 0:1.

Как сообщает Opta, новый наставник лакорунской команды Кларенс Зеедорф стал первым голландским тренером, проигравшим дебютный матч Примеры.

Напомним, что Зеедорф возглавил "Депортиво" на прошлой неделе, сменив Кристобаля Паррало. | http://soccernews.ru