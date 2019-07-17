Зеедорф уволен с поста наставника сборной Камеруна

Руководство камерунской Федерации футбола отправило в отставку Кларенса Зеедорфа с поста главного тренера.

Причиной отставки стала неудача сборной Камеруна на Кубке африканских наций. Камерунцы преодолели групповой этап, но в 1/8 финала уступили Нигерии со счетом 2:3. После матча министр спорта Камеруна подверг работу Зеедорфа жесткой критике.

43-летний Зеедорф руководил сборной Камеруна с августа 2018 года. Ранее он тренировал "Милан", "Шэньчжэнь" и "Депортиво".

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