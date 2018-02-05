Зеедорф возглавил "Депортиво"

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Зеедорф возглавил "Депортиво"

"Депортиво" на своём официальном сайте подтвердил назначение Кларенса Зеедорфа на пост главного тренера команды.

41-летний голландский специалист, сменивший у руля лакорунцев Кристобаля Паррало, подписал с галисийским клубом контракт до лета 2018 года.

Ранее Зеедорф возглавлял итальянский "Милан" и китайский "Шэньчжэнь".

По итогам 22 туров "Депортиво" занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 17 очков. | http://soccernews.ru

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