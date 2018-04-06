Зеедорф высказался о работе Гаттузо у руля "Милана"

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Зеедорф высказался о работе Гаттузо у руля "Милана"

Главный тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф высказался о работе Дженнаро Гаттузо у руля "Милана".

"Думаю, что главное различие между мной и Гаттузо - это состояние клуба. Когда я возглавлял "Милан", было неспокойное время. Я заплатил за вещи, которые не относились к футболу. Тогда было общее чувство запутанности, которое продолжалось вплоть до продажи клуба. Я был очень расстроен и разочарован тем, что не остался дольше на посту главного тренера. Мне жаль, потому что я завершил карьеру игрока для того, чтобы тренировать "Милан", которому было тяжело. Мы набрали 35 очков в 19 матчах, но дело было не только в этом. Я рад, что Гаттузо стал более стабилен, и в этом заключается разница. Я счастлив, что у болельщиков появилось чувство определённости. Они начали наблюдать за улучшенным "Миланом" - цитирует Зеедорфа Football Italia.

Отметим, что по итогам 30 туров "Милан" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 51 очко.

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