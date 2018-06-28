Зеедорф заявил, что у Винисуса и Родриго нет будущего в "Реале"

Экс-игрок "Реала" Кларенс Зеедорф рассказал о перспективах Винисиуса Жуниора и Родриго в мадридском клубе.

"Все мечтают оказаться в "Реале", но новички там или выживают, или умирают. Зе Роберто был одним из лучших игроков, которых я видел, но никогда не выходил на поле. Это’О ушел в 18, провел отличный сезон в "Мальорке" и стал футболистом "Барселоны". "Реал" - клуб с очень высокими требованиями, и Родриго с Винисиусом там не заиграют" - приводит слова Зеедорфа SporTV.

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