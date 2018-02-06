Зеедорф: "Зидан был менее опытен, чем я, но посмотрите, что он сделал"

Новоиспеченный наставник "Депортиво" из Ла-Коруньи Кларенс Зеедорф достойно ответил журналистам, которые упрекнули его в отсутствии должного тренерского опыта.

"Мы должны верить в молодых специалистов, в новое поколение. Зидан - наглядный пример этому, он был менее опытным, чем я, когда он начинал работу в Мадриде, и посмотрите, что он сделал", - приводит слова 41-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, руководить "Депортиво" Зеедорф будет до конца текущего сезона. | soccernews.ru