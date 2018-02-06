Зеедорф: "Зидан был менее опытен, чем я, но посмотрите, что он сделал"

Теги кларенс зеедорфдепортиво ла-коруньязинедин зидан

Зеедорф: "Зидан был менее опытен, чем я, но посмотрите, что он сделал"Новоиспеченный наставник "Депортиво" из Ла-Коруньи Кларенс Зеедорф достойно ответил журналистам, которые упрекнули его в отсутствии должного тренерского опыта.

"Мы должны верить в молодых специалистов, в новое поколение. Зидан - наглядный пример этому, он был менее опытным, чем я, когда он начинал работу в Мадриде, и посмотрите, что он сделал", - приводит слова 41-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, руководить "Депортиво" Зеедорф будет до конца текущего сезона. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов