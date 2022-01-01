Зеленский назвал странную причину поражения Украины от Англии в 1/4 финала Евро-2020

Теги украинаанглия

Зеленский назвал странную причину поражения Украины от Англии в 1/4 финала Евро-2020

Фото: инстаграм Владимира Зеленского/Автор неизвестен

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о поражении национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата Европы со сборной Англии.

"А как мы болели за нашу сборную на Евро-2020? Она объединила нас всех. Украина в топ-8 лучших в Европе. И это звучит круто. И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не хотели испортить отношения Украины со стратегическим партнером", - сказал Зеленский во время своего новогоднего выступления.

Напомним, сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4. Для украинцев выход в четвертьфинал чемпионата Европы стал лучшим достижением в истории.

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