Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины от Нидерландов

Фото твиттер Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о матче Евро-2020 с участием национальной сборной своей страны.

Украинцы проиграли Нидерландам со счётом 2:3, пропустив решающий гол в концовке.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет дальше. Впереди две важные игры и победа. Потому что надпись на форме не купишь. Ибо это - про Украину. Ибо это сегодня - про вас", - написал Зеленский в инстаграме.

17 июня Украина сыграет с Северной Македонией во 2-м туре группового этапа Евро.

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