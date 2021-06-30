Зеленский отреагировал на выход Украины в 1/4 финала Евро-2020

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Зеленский отреагировал на выход Украины в 1/4 финала Евро-2020

Фото: инстаграм Владимира Зеленского/Автор неизвестен

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу украинской национальной команды над сборной Швеции со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро!!! Невероятное напряжение, безумная заруба в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect - вы настоящие бойцы! Беседину - здоровья. Слава Украине!" - написал Зеленский в своем твиттере.

На 27-й минуте счет открыл Александр Зинченко, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Эмиль Форсберг. Победу украинцам принес Артем Довбик, который забил гол на 120-й минуте.

В 1/4 финала Украина сыграет с Англией.

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