Зеленский отреагировал на вылет Украины с Евро-2020

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Зеленский отреагировал на вылет Украины с Евро-2020
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение украинской национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата Европы с Англией (0:4).

"Ребята, вы доказали, что можете сражаться на равных с лучшими, что у вас стальной характер, вы можете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот турнир, уверен, что дальше - только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!" – написал Зеленский в твиттере.

Победу англичанам принесли дубль Харри Кейна, также голы Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона.

В 1/2 финала Англия сыграет с Данией.

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