Зеленский пообщался со сборной Украины перед матчем с Англией

Фото твиттер Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провёл видео-конференцию с футболистами и тренерами национальной сборной.

"Поговорил со сборной накануне матча с Англией. Это уже стало приятной традицией. Верю, что ещё не раз смогу поддержать футболистов перед игрой от имени всех украинцев. Парни, только вперёд. Сегодня с вами на поле вся Украина", - написал Зеленский в инстаграме.

Сборные Украины и Англии встретятся сегодня в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Матч состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало - в 22:00 по московскому времени.

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