Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой на ЧМ для игроков не старше 20 лет

Теги украинаандрей лунин

Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой на ЧМ для игроков не старше 20 лет

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины, которая обыграла сборную Кореи (3:1) и победила на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет.

"Вместе мы можем сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные! Вы - наша надежда, пример того, что Украина может все. А молодая Украина - даже больше", - написал Зеленский.

Для сборной Украины это первый подобный триумф в истории.

По итогам этого матча украинский голкипер "Реала" Лунин стал лучшим вратарем ЧМ U20.

Не пропустите: Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет| http://soccernews.ru
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