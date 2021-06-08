Зеленский прокомментировал новую форму сборной Украины

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Зеленский прокомментировал новую форму сборной УкраиныФото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новую форму национальной команды, в которой она сыграет на Евро-2020.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать.

На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя.

Наша страна – единственная и неделимая", – написал Зеленский.

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