Зелимхан Бакаев может покинуть "Спартак" и перейти в другой клуб РПЛ

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев может перейти в "Динамо", сообщил комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным источника, клубы активно обсуждают переход игрока. Речь идет о полноценном трансфере. Пока что клубы не могут договориться о цене. Стоит отметить, что сегодня, 25 февраля, в России закрывается трансферное окно.

24-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "красно-белых" 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач. За сборную России провел шесть матчей. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

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