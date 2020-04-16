Зелимхан Бакаев назвал свой любимый гол

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Зелимхан Бакаев назвал свой любимый гол

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал, какой из голов в собственном исполнении ему нравится больше всего.

Один из лидеров "красно-белых" выбрал недавнее взятие ворот в домашнем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

Хавбек огорчил армейцев после сольного прохода с центра поля до штрафной площади соперника, который завершился точным ударом в дальний угол.

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