Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России

Фото телеграм-канал сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным решил пригласить ещё одного игрока для подготовки к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2018.

Вызов в национальную команду получил атакующий полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев.

Хавбек "красно-белых" сыграл за сборную 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Россияне 8 октября примут Словакию, а 11 октября встретятся со Словенией на выезде.

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