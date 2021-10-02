Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России
Фото телеграм-канал сборной России
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным решил пригласить ещё одного игрока для подготовки к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2018.
Вызов в национальную команду получил атакующий полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев.
Хавбек "красно-белых" сыграл за сборную 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Россияне 8 октября примут Словакию, а 11 октября встретятся со Словенией на выезде.
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