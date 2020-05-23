Зелимхан Бакаев представил команду мечты

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Зелимхан Бакаев представил команду мечты

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев представил свою команду мечты, в которую вошли действующие и завершившие карьеру игроки.

Вратарь: Ян Облак ("Атлетико").

Защитники: Марсело, Серхио Рамос (оба - "Реал"), Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (оба - "Ливерпуль").

Полузащитники: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Каземиро ("Реал"), Нголо Канте ("Челси").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роналдо (экс-форвард сборной Бразилии), Лионель Месси ("Барселона").

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