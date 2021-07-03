Зелимхан Бакаев прояснил своё будущее в "Спартаке"

Фото инстаграм Зелимхана Бакаева

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев дал понять, что не собирается уходить из московского клуба.

"Я никуда не ухожу из "Спартака". И тогда не уходил, когда были слухи о "Динамо". Я, как и вы, сидел и новости читал. От меня ничего не зависит. Моё дело - играть, работать. Сам я каких-то шагов не предпринимаю. Я остаюсь в "Спартаке", - сказал 25-летний футболист.

В прошлом сезоне Бакаев сыграл за "красно-белых" 26 матчей, забил 1 гол и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года.

В феврале московское "Динамо" предлагало за хавбека 5,5 миллиона евро.

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